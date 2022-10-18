У Мінреінтеграції розповіли про виплати мешканцям деокупованих районів Донеччини

18 жовтня 2022, 17:57

У Мінреінтеграції розповіли про виплати мешканцям деокупованих районів Донеччини

Триває програма фінансової допомоги мешканцям деокупованих територій. Про це повідомляє Мінреінтеграції.

«Понад 15,5 мільйонів гривень уже виплачено жителям звільненої Харківщини. Ці кошти як разову грошову допомогу 1200 гривень отримали понад 13 тисяч жителів з 49 деокупованих населених пунктів. За останніми даними, на звільнених територіях Херсонщини кошти доставлено понад 1800 громадянам. Днями фінансова допомога виплачувалася мешканцям Нововоронцовської та Високопільської територіальних громад», — зазначили у міністерстві.

Також повідомляється, що у деокупованих регіонах Донецької області гроші отримали понад 1700 осіб. На цей час виплати продовжуються у Святогірській та Лиманській територіальних громадах. Зокрема, «Укрпошта» почала доставляти готівку мешканцям сіл Лозове, Яцьківка, Шандриголове. Крім того, громадяни, які пережили окупацію, почали отримувати додаткову грошову допомогу у 2200 гривень від Міжнародної організації з міграції. У Лимані та Святогірську вже здійснено виплати майже на пів мільйона гривень.

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