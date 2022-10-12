Разову грошову допомогу виплачують мешканцям Святогірська та Лимана

Жителі звільнених від російських окупантів територій Харківської, Херсонської та Донецької областей одержують разову грошову допомогу. Про це повідомляє Мінреінтеграції.



«За останніми даними, близько 11 тисяч жителів звільнених територій Харківської області отримали 1200 гривень разової грошової допомоги. Наразі "Укрпошта" доставляє готівку у 40 деокупованих населених пунктів області», — поінформували у відомстві.



Також наголошується, що у Херсонській області здійснено виплати понад 700 мешканцям на загальну суму майже 900 тисяч гривень. Днями грошову допомогу почали виплачувати ще у шести звільнених населених пунктах.



«Фінансову допомогу від Червоного Хреста отримують і мешканці звільненої Донеччини. Як повідомлялося раніше, виплачено гроші всім жителям села Ярова. В останні дні виплати проводились у містах Святогірськ та Лиман. Загалом на Донеччині виплачено майже 800 тисяч гривень разової грошової допомоги», — деталізували в міністерстві.

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