Разову грошову допомогу виплачують мешканцям Святогірська та Лимана

12 жовтня 2022, 09:42

Разову грошову допомогу виплачують мешканцям Святогірська та Лимана

Жителі звільнених від російських окупантів територій Харківської, Херсонської та Донецької областей одержують разову грошову допомогу. Про це повідомляє Мінреінтеграції.

«За останніми даними, близько 11 тисяч жителів звільнених територій Харківської області отримали 1200 гривень разової грошової допомоги. Наразі "Укрпошта" доставляє готівку у 40 деокупованих населених пунктів області», — поінформували у відомстві.

Також наголошується, що у Херсонській області здійснено виплати понад 700 мешканцям на загальну суму майже 900 тисяч гривень. Днями грошову допомогу почали виплачувати ще у шести звільнених населених пунктах.

«Фінансову допомогу від Червоного Хреста отримують і мешканці звільненої Донеччини. Як повідомлялося раніше, виплачено гроші всім жителям села Ярова. В останні дні виплати проводились у містах Святогірськ та Лиман. Загалом на Донеччині виплачено майже 800 тисяч гривень разової грошової допомоги», — деталізували в міністерстві.

Читайте також:

Жителі деокупованих територій вже отримують пенсії та соцдопомогу. За всі місяці

Дивіться також:

Ще за темою

Інше
Війна Допомога деокупація
Місця
Донецька область Святогірськ Лиман

Інші публікації

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
11:51
ЗАЕС знеструмлена через обстріл російських військ — «Енергоатом»
11:21
Вибух на Кримському мості: ФСБ РФ прозвітувала про затримання восьми людей
10:18
«Керівникам» лікарень у Старобільському районі загрожує до 10 років ув'язнення
09:39
У «ДНР» заявили про смерть однієї цивільної за добу та п'ятьох поранених
09:22
«ЛНР»: Двоє людей загинули і одна отримала поранення внаслідок обстрілу
09:17
У захопленому армією РФ Мелітополі пролунав потужний вибух — Федоров
08:41
Окупанти змушують населення Луганщини отримувати паспорти РФ — Гайдай
00:35
Вибухи у Запоріжжі, Донецьку та Білгороді — головне за день ►
23:46
Кримський міст після вибуху: пробки та план ремонту ►
22:46
Запорізьку АЕС поки що неможливо приєднати до енергосистеми РФ — «Росенергоатом»
19:55
У центрі окупованого Донецька пролунав потужний вибух
17:23
У Донецьку під обстріл потрапила Путилівка, є поранені
16:36
Через вибух на Кримському мості загинули четверо, зокрема суддя з Москви — росЗМІ
13:42
На військовій базі окупантів у Мелітополі прогриміли вибухи — мер Федоров
10:37
«ДНР»: Загинула жінка та 19 поранених від обстрілів за добу
Всі новини
12:16
ЗСУ просуваються вперед на Луганщині, а окупанти намагаються побудувати оборону
11:51
ЗАЕС знеструмлена через обстріл російських військ — «Енергоатом»
11:44
Вкрадена окупантами в Лимані камера спостереження веде трансляцію з Бурятії
11:29
Байден заявив, що не бачить сенсу зустрічатися з Путіним на саміті G20
11:25
Армія РФ завдала 7 ударів по житлових районах та інфраструктурі Донецької області
11:21
Вибух на Кримському мості: ФСБ РФ прозвітувала про затримання восьми людей
10:54
Війська РФ обстріляли Авдіївку та завдали авіаударів по Бахмуту
10:48
МВС призупиняє видачу водійських посвідчень та реєстрацію авто
10:34
У Росії заявили про затримання «українських диверсантів»
10:18
«Керівникам» лікарень у Старобільському районі загрожує до 10 років ув'язнення
09:42
Разову грошову допомогу виплачують мешканцям Святогірська та Лимана
09:39
У «ДНР» заявили про смерть однієї цивільної за добу та п'ятьох поранених
09:32
Вранці над Миколаївською областю ЗСУ збили 9 іранських «Shahed-136»
09:22
«ЛНР»: Двоє людей загинули і одна отримала поранення внаслідок обстрілу
09:17
У захопленому армією РФ Мелітополі пролунав потужний вибух — Федоров
Всі новини
ВІДЕО
Вибухи у Запоріжжі, Донецьку та Білгороді — головне за день ►
12 жовтня, 00:35
Кримський міст після вибуху: пробки та план ремонту ►
11 жовтня, 23:46
Наслідки масованого удару по Україні — головне за день ►
10 жовтня, 23:23

«Новини Донбасу» © 2022, усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Цю версію сайту створено за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиція — цими символами позначається матеріал, розміщений на правах реклами.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

 

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Політика сайтуПолітика конфіденційностіРедакціяКонтактиРеклама