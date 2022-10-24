Армія РФ готується до оборони Херсона, а не залишає місто — ГУР МОУ

24 жовтня 2022, 11:34

Армія РФ готується до оборони Херсона, а не залишає місто — ГУР МОУ

Армія РФ створює ілюзію того, що окупанти залишають Херсон, насправді ж до міста завозять нові військові підрозділи та готуються до оборони. Про це в інтерв'ю «Українській правді» повідомив керівник Головного управління розвідки міністерства оборони України Кирило Буданов.

Військове керівництво РФ готує підґрунття для згладжування реакції росіян на випадок здачі або втрати Херсона, але, за словами Буданова, поки що не можна сказати, що прямо зараз вони з Херсона тікають. Такого, як він наголосив, немає.

Глава ГУР МОУ зазначив, що у багатьох аспектах це інформаційна операція та маніпуляція.

«Є певні факти. Наприклад, виводять "Промсвязьбанк", інші фінансові структури, які росіяни туди завели. Причому як виводять – вивозять готівку, сервери, так звану окупаційну владу, переводять – саме переводять – всіх неходячих, важко поранених вивозять, намагаються якнайшвидше виписувати з лікарень тих, хто може ходити, і проводять цю шалену інформаційну кампанію, що "ми дбаємо про людей" і тому подібне. Тобто створюють ілюзію того, що все пропало. А разом з тим вони навпаки заводять туди нові військові підрозділи та готують вулиці міста до оборони», - сказав Буданов.

У РФ, за його словами, є розуміння того, що якщо ЗСУ візьмуть контроль хоча б над Каховською дамбою (яка зараз є єдиною транспортною артерією, що повноцінно функціонує), то окупантам «треба буде приймати дуже швидко рішення» або залишати місто і виходити. Інакше ж, як сказав Буданов, російські військові можуть опинитися в ситуації подібній до тієї, в якій навесні опинилися українські підрозділи в Маріуполі.

«І от розуміючи це все, вони готують підґрунтя, щоб, якщо буде потрібно, дуже швидко звідти вийти. Проте вони не готуються до виходу зараз, вони готуються до оборони», - сказав керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

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