Судна з агропродукцією відновили вихід із українських портів

ООН та Туреччина погодили рух судів гуманітарним коридором на 31 жовтня. З портів «Одеса», «Чорноморськ» та «Південний» сьогодні вийшли 12 суден, які перевозять 355 тисяч тонн агропродукції. Про це повідомляє прес-служба Мінінфраструктури.



Зазначається, що представники ООН та Туреччини ведуть переговори з делегацією Росії та продовжують шукати рішення для повноцінної реалізації «зернової ініціативи».



«Згідно з пропозицією Спільного координаційного центру (СКЦ) представники ООН та Туреччини передбачають роботу 10 інспекційних груп для перевірки 40 суден. Така пропозиція була прийнята представниками України. Представників РФ було поінформовано», — йдеться у повідомленні.



Крім того, дозволено прохід до українських портів під завантаження 4 судам, які напередодні пройшли інспекцію центру за участю всіх сторін, включаючи представників Росії.



Команди Туреччини та ООН відновили огляд судів після виходу РФ із «зернової угоди». Про це повідомляє «Настоящее время» з посиланням на представника ООН.



У Спільному координаційному центрі додали, що ще шість суден у рамках зернової угоди вийшли з українських портів у неділю, 30 жовтня, але ще не увійшли до гуманітарного коридора.



29 жовтня Росія заявила про свій вихід із «зернової угоди» нібито через атаку України на кораблі Чорноморського флоту.