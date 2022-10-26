На деокупованих територіях з'являться пункти обігріву – Мінреінтеграції

26 жовтня 2022, 18:48

На деокупованих територіях з'являться пункти обігріву – Мінреінтеграції

На звільнених від російських окупантів теренах України облаштують пункти обігріву. Про це повідомила прес-служба Мінреінтеграції.

За даними відомства, на деокупованих територіях ДСНС готова обладнати 400 стаціонарних та 100 мобільних пунктів обігріву. У них можна буде зігрітися, підзарядити телефони та поїсти.

Такі пункти можуть розгорнути в адмінбудівлях, навчальних та культурних закладах.

Точні локації таких пунктів визначають фахівці оперативних штабів ОВА.

Крім того, ДСНС домовилася з єврокомісаром про надання тисяч мобільних пунктів обігріву, які оснащені генераторами. Їх доставлять у небезпечні, прифронтові та звільнені регіони.

Перелік та точні місця розташування пунктів обігріву найближчими днями з'являться на регіональних сайтах ДСНС.

Також точки обігріву облаштують у приміщеннях понад 30 залізничних вокзалів в обласних та районних центрах, що приймають внутрішніх переселенців.

Зокрема, це вокзали у Запоріжжі (2), Вінниці, Хмельницькому, Кам'янці-Подільському, Бердичеві, Рівному, Кривому Розі (2), Ковелі, Коломиї, Мукачеві, Трускавці, Моршині, Жмеринці, Івано-Франківську, Чернівцях, Чопі, Ужгороді. , Житомирі, Миронівці, Чернігові, Тростянці, Сумах, Харкові, Одесі, Черкасах, Кропивницькому, Бердичеві, Тернополі, Львові (2), на станціях «Тараса Шевченка» та «Дарниця».

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