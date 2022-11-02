Армія РФ обстріляла будинки, лікарню, школу та церкву у Донецькій області

Поліцейські задокументували 25 ударів російських військ по Донецькій області за минулу добу. Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції Донецької області, зазначивши, що є загиблі та поранені громадяни.



Окупанти обстріляли 15 населених пунктів регіону, міста Авдіївка, Бахмут, Вугледар, Курахове, Торецьк, Українськ, смт Велика Новосілка, Курдюмівка, Нью-Йорк, села Времівка, Дружба, Іванопілля, Карлівка, Максимільянівка, Павлівка.

Армія РФ обстрілювала Донеччину із ракетних систем, РСЗВ «Град», артилерії, мінометів. Зруйновано та пошкоджено 36 цивільних об'єктів, 24 з них – житлові будинки, мішенями російських військових також стали будинки, лікарня, школа та церква.

З «Градів» війська РФ вдарили по Торецьку, пошкодивши там багатоквартирний будинок та об'єкти інфраструктури, інформація про поранених не надходила.

Також у поліції повідомили, що з реактивної артилерії військові РФ продовжують бити по Бахмуту. У місті через обстріл є жертви, зруйновано багатоповерхівку та 6 приватних будинків.

Внаслідок атак окупантів є поранені в Авдіївці, Максиміліанівці, Дружбі та Павлівці.

Поліція задокументувала військові злочини військ РФ та спільно з СБУ відкрила кримінальні провадження за статтею 438 («Порушення законів та звичаїв війни») КК України.

Також повідомляється, що за допомогою поліції було евакуйовано з Донецької області ще 138 осіб, з початку обов'язкової евакуації понад 27 400 осіб, у тому числі 4262 дітей, 1691 людей з інвалідністю.

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