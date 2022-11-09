На Харківщині на міні підірвалися працівники дорожньої служби, є загиблі

У Чугуївському районі Харківської області на міні підірвалися працівники дорожньої служби. Двоє людей загинули, ще двоє отримали поранення. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.



Синєгубов наголосив, що мінна небезпека в Харківській області ще довго залишатиметься однією з найбільших проблем.



«Російські окупанти замінували абсолютно все. На жаль, за добу двоє працівників дорожньої служби, 21 та 51 року, загинули. Ще двоє чоловіків, 55 та 34 років, отримали поранення. Спецтехніка зачепила міну під час робіт у Чугуївському районі», — розповів очільник області.



За його словами, піротехнічні підрозділи ДСНС протягом доби знешкодили 635 вибухонебезпечних предметів. Розмінування продовжується.



Крім того, через обстріли з боку російських військ за добу госпіталізовано 42-річну жінку та 31-річного чоловіка. Вони були поранені у Дворічанській громаді, їхній стан медики оцінюють як середній.