Третина багатоквартирних будинків у Маріуполі «ДНР» визнала такими, що не підлягають відновленню

Понад 620 багатоквартирних будинків, зруйнованих боями у Маріуполі, визначено під знесення. Про це заявили у так званому «міністерстві будівництва та ЖКГ».



Так, із понад двох тисяч багатоквартирних житлових будинків міста під знесення визначено 624 об'єкти, до цього можна додати ще понад 100 житлових будинків, які перебувають в аварійному стані.



Стверджується, що у приватному секторі пошкоджено майже 80% будинків, шоста частина не підлягає відновленню.



Маріупольців, що втратили житло, окупанти збираються розселяти в тимчасові житла. Таких об'єктів визначено понад 30 місткістю понад 7 тисяч ліжко-місць.