Треть многоквартирных домов в Мариуполе «ДНР» признала не подлежащими восстановлению

Более 620 многоквартирных домов, разрушенных боями в Мариуполе, определены под снос. Об этом заявили в так называемом «министерства строительства и ЖКХ».



Так, из более чем двух тысяч многоквартирных жилых домов города под снос определены 624 объекта, к этому можно добавить еще более 100 жилых домов, находящихся в аварийном состоянии.



Утверждается, что в частном секторе повреждено почти 80% домов, шестая часть — не подлежит восстановлению.



Утративших жилье мариупольцев оккупанты собираются расселять во временные жилища. Таких объектов определено более 30 вместимостью более 7 тысяч койко-мест.