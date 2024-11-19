Кількість загиблих у Глухові на Сумщині зросла до 10 осіб, з них — 1 дитина

До десяти людей зросла кількість загиблих внаслідок російського обстрілу багатоповерхового будинку у Глухові Сумської області. Серед загиблих — одна дитина. Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій України.
У ДСНС також зазначили, що постраждали 13 осіб, серед них — троє дітей.
«Ймовірно, під завалами знаходяться 3 людини», — додали рятувальники.
Аварійно-рятувальні роботи продовжуються.
Нагадаємо, в ніч на 19 листопада у місті Глухів Сумської області російський безпілотник влучив у багатоквартирний будинок. Постраждало багато людей.