У Генштабі ЗСУ підтвердили атаку на військовий об'єкт у Брянській області РФ

Заграва після удару по військовій базі у Брянській області Росії. Фото: ASTRA

Генеральний штаб Збройних сил України підтвердив атаку на військову базу у Карачеві Брянської області Росії.

«У ніч проти 19 листопада підрозділи Збройних Сил України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, завдали вогневого ураження арсеналу 1046 центру матеріально-технічного забезпечення в районі міста Карачев Брянської області РФ», — йдеться у повідомленні Генштабу.

Зазначається, що станом на 02:30 цієї ночі зафіксовано 12 вторинних вибухів та детонацію в районі мети.

Ураження складів із боєприпасами для армії російських окупантів з метою припинення збройної агресії Росії проти України продовжуватиметься, заявили в Генштабі ЗСУ.

Раніше повідомлялося, що у Брянській області в ніч на 19 листопада була атакована військова база. Місцеві жителі повідомляли про заграву на місці прильоту та звуки детонації.