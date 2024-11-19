РФ атакувала Україну ударними дронами-камікадзе: як відпрацювала ППО

ППО збила 51 дрон. Фото: Повітряні сили

Російська армія в ніч на 19 листопада запустила по Україні 87 ударних дронів-камікадзе. Внаслідок роботи протиповітряної оборони було знищено 51 БПЛА. Про це повідомили у пресслужбі Повітряних сил.



«У ніч на 19 листопада 2024 року (з 19.30 18 листопада) противник атакував 87-ма ударними БпЛА типу «Shahed» та безпілотниками невстановленого типу з районів Курськ, Орел — РФ та анексованого Криму», — йдеться у повідомленні.



Станом на 09:00 сили та засоби протиповітряної оборони збили 51 БПЛА у Черкаській, Чернігівській, Київській, Полтавській, Житомирській, Сумській, Миколаївській, Запорізькій та Харківській областях.



Внаслідок активної протидії 30 дронів локально втраченоів різних регіонах. Один БПЛА залишається у повітряному просторі України, бойова робота триває.



Раніше ми писали, що за 1000 днів повномасштабного вторгнення в Україну армія РФ завдала по Києву понад 2 500 ударів ракетами та БПЛА.