Шольц і Сунак висловилися про ракетний обстріл Польщі

Лідери Німеччини та Великобританії висловилися щодо атаки території Польщі, яка відбулася вчора.



Канцлер Німеччини Олаф Шольц у Twitter написав, що влучання ракети по Польщі вимагає ретельного розслідування і члени НАТО можуть швидко це зробити. Водночас він застеріг від будь-яких передчасних висновків і заявив, що «нічого б цього не сталося, якби не агресивна війна РФ проти України».



Крім того, канцлер Німеччини сказав, що «неважливо, чия ракета впала в Польщі», оскільки все одно винна Росія, тому що армія цієї країни напала на Україну.



Про важливість розслідування того, що сталося в Польщі, висловився і прем'єр-міністр Великобританії Ріші Сунак, зазначивши, що причиною інциденту є обстріли Росією території України. Про це з посиланням на його слова на прес-конференції за підсумками саміту G20 повідомляє Sky News.

Сунак заявив, що російський президент Володимир Путін, посилюючи ракетні удари України, демонструє зневагу до саміту G20, де країни намагалися знайти вирішення деяких світових проблем.

Раніше журналісти Reuters повідомили, що G20 погодила декларацію, в якій засудила війну РФ проти України.