Страны G20 осудили Россию за войну против Украины

G20 согласовала декларацию, в которой осудила войну России против Украины. Об этом пишет Reuters.

Страны-члены G20 упомянули резолюцию Генассамблеи ООН с призывом к РФ вывести войска с международно признанной территории Украины.

По данным трех дипломатических источников Reuters, декларацию согласовали все страны-участницы «Большой двадцатки». Участник делегации из Германии сказал, что текст проекта резолюции, появившийся в СМИ 15 ноября, остался без изменений.



В тексте документа укакзано, что «большинство стран-членов решительно осуждают войну в Украине и подчеркивают, что она вызывает огромные страдания и усугубляет существующие проблемы в глобальной экономике». В этой же декларации указывается на «различие взглядов на ситуацию и санкции».

Также в заявлении говорится о необходимости соблюдения международного права и неприемлемости применения ядерного оружия.

G20, кроме того, приветствуют продолжение работы «зернового коридора» через Черное море.

15 ноября в обращении к участникам саммита G20 Владимир Зеленский заявил, что войну России против Украины надо и можно остановить сейчас. Он рассказал рассказал о желании, чтобы эта война «закончилась справедливо и на основе Устава ООН и международного права, а не «как-нибудь» — по точной формулировке господина генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша».