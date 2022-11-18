«Укрзалізниця» запускає поїзд із Києва до Херсона

«Укрзалізниця» вперше з початку повномасштабної війни запускає потяг із Києва до Херсона. Про це повідомив депутат Херсонської облради Сергій Хлань.



«Перший рейс вже сьогодні о 22:14 зі столиці, а завтра орієнтовно о 09:00 у Херсоні. Ним поїдуть близько 200 пасажирів, які купили "квиток до перемоги". Вагони ж розписали українські художники», — зазначив Хлань.



За його словами, поїзди відправлятимуться з Києва по парних числах, а з Херсона — по непарних.

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