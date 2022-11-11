На Херсонщину повернулися українські телеканали

У Херсонській області відновлено трансляцію українського телебачення, сигнал українських каналів доступний у мережі цифрового телебачення «Т2». Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко у Telegram 11 листопада.



«Агов, ви там повзривали телевізійні антени нам в Херсоні та області? Ну так ми вже включили УКРАЇНСЬКЕ телебачення на Херсонщині», — написав Тимошенко, звертаючись до російських окупантів.

У Міноборони РФ заявили, що о 5 годині ранку 11 листопада завершено перекидання російських військ на лівий берег Дніпра в Херсонській області.



У Херсоні триває зачистка після відступу російських окупантів. Про це повідомив депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань та закликав мешканців на період зачистки залишатися вдома.



Президент України Володимир Зеленський заявив , що українські захисники перебувають на підступах до Херсона, а спеціальні підрозділи вже в місті. При цьому Зеленський назвав 11 листопада історичним днем.