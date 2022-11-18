50% енергосистеми України виведено з ладу

18 листопада 2022, 15:44

50% енергосистеми України виведено з ладу

Через російські обстріли майже половина енергетичної системи України виведена з ладу. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на спільній прес-конференції з виконавчим віце-президентом Європейської комісії Валдісом Домбровскісом у Києві.

«На жаль, Росія продовжує ракетні удари по цивільній та критичній інфраструктурі України, воюючи проти цивільного населення... Майже половину нашої енергетичної системи виведено з ладу», - сказав він.

Прем'єр-міністр заявив, що Україна потребує додаткової підтримки з боку партнерів. Це, за його словами, стосується сфери енергетики, постачання додаткового обладнання та фінансових ресурсів для закупівлі додаткових обсягів газу та іншої підтримки енергетичного сектору.

Також Денис Шмигаль закликав оперативно надати Україні сучасні системи ППО та ПРО.

17 листопада виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук повідомив, що масштабні руйнування енергооб'єктів України спричинять довгострокові відключення електроенергії, які можуть тривати по кілька днів.

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