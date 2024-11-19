ЗСУ вперше вдарили ATACMS по території Росії — ЗМІ

Україна вперше вдарила ATACMS територією Росії.

Українські військовослужбовці в ніч проти 19 листопада вперше завдали удару далекобійними балістичними ракетами ATACMS по території Російської Федерації. Про це повідомляє видання «РБК-Україна» з посиланням на джерело.





Інсайдер уточнив, що ціль була успішно вражена.



«Справді, вперше використали ATACMS для удару по території РФ. Удар був завданий по об'єкту у Брянській області, він був успішно уражений», — зазначило джерело.





Місто Карачов розташоване близько 130 км від українського кордону.



У російському оборонному відомстві підтвердили, що Сили оборони атакували РФ балістичними ракетами.



«Засобами протиповітряної оборони збито п'ять балістичних ракет, чотири керовані авіаційні бомби «Hammer» виробництва Франції, реактивний снаряд системи залпового вогню HIMARS виробництва США, а також 85 безпілотних літальних апаратів літакового типу», — йдеться у повідомленні.



У пропагандистському телеграм-каналі Fighterbomber написали, що нібито українські військові вдарили по РФ за допомогою шести ракет ATACMS.



Довідка



ATACMS (MGM-140 Army Tactical Missile System, «атакамс») — тактична балістична ракета, яку виробляє американська оборонна компанія Lockheed Martin. Залежно від модифікації може вражати цілі на відстані до 300 км.



Зазначимо, що у Брянській області в ніч на 19 листопада було атаковано військову базу. Місцеві жителі повідомляли про заграву на місці прильоту та звуки детонації. Генштаб ЗСУпідтвердив атаку.



Раніше видання The New York Times з посиланням на американських чиновників писало, що Байден дозволив Україні використовувати балістичні ракети, що поставляються, великої дальності ATACMS для ударів по території Росії.