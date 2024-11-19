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Російська ракета Х-39 вдарила по електричній підстанції в Херсонській області

19 листопада 2024, 12:12

Російська ракета Х-39 вдарила по електричній підстанції в Херсонській області

«Приліт» ракети Х-39 РФ по електропідстанції в Херсонській області. Фото: кадр із відео «Приліт» ракети Х-39 РФ по електропідстанції в Херсонській області. Фото: кадр із відео

Легка багатоцільова керована ракета (ЛБКР) росіян Х-39 вразила електричну підстанцію на Херсонщині. Відео «прильоту» було опубліковано в телеграмі.

«Приліт Х-39 ЛБКР по електричній підстанції було зафіксовано в населеному пункті Микільські дачі, Херсонська область», — йдеться у повідомленні.

Селище, по якому завдали удару російські війська, було деокуповано раніше ЗСУ і розташоване на лівому березі Дніпра навпроти села Антонівка біля колишнього Антонівського мосту.

Місце «прильоту» ракети Х-39 РФ по електропідстанції у Херсонській області. Фото: скрін з мапи deepstatemap

Минулої доби, на Наддніпрянському напрямку відбулося вісім бойових зіткнень з окупаційними військами в острівній зоні дельти Дніпра.

У Генеральному штабі ЗСУ підтвердили, що противник успіху не мав. Нагадаємо, армія РФ за добу втратила 17 танків та 1610 солдатів.

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