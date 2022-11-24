Електрику подано в усі області України — Офіс президента

Заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко заявив, що електрика подана у всі області України, зараз триває підключення до мережі побутових споживачів. Про це він повідомив у своєму Telegram.



«Електрика подано у всі області України! Перше, що було заживлено - об'єкти критичної інфраструктури. Станом на даний момент поступово продовжується підключення до мережі побутових споживачів», - написав він.



Тимошенко повідомив, що в регіонах вдалося розгорнути 4 тисячі «пунктів незламності». Це спеціально обладнані місця, де можна зарядити телефони, зігрітися, випити теплих напоїв.



Раніше в "Укренерго" повідомили, що ситуація в країні складна, але стабільна. Метою атаки були об'єкти генерації, що спричинило системну аварію та масові знеструмлення споживачів, але всі електростанції в Україні вже поступово повертаються в роботу.