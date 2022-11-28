Окупанти на захопленій ними частині Запорізької області готують повномасштабну мобілізацію чоловіків на війну проти України. Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.



Він розповів, що вже протягом 2-х днів на блок-пості у Василівці окупанти не випускають в Запоріжжя чоловіків, у яких або немає військового квитка, або є військовий квиток, який підтверджує придатність до служби.



«Окупанти призначили «наглядача» над тюрмами тимчасово окупованих територій Запорізької області», - сказав мер, зазначивши, що завдання окупантів - завербувати ув'язнених у військові угруповання РФ.



Також Федоров заявив, що ворог збирається використовувати чоловіків із Запорізької області «як гарматне м'ясо на першій лінії фронту» і нагадав про 2 альтернативні шляхи евакуації з Півдня України – у бік Грузії та європейських країн через Бердянськ-Маріуполь-Новоазовськ чи через Крим.

Раніше голова Запорізької ОВА Олександр Старух заявив, що за минулий тиждень із окупованої частини області на підконтрольну Україні територію змогли евакуюватися 438 осіб, з них – 67 дітей.