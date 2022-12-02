Окупанти везуть до Донецької області шаманів для російських військових

Сьогодні, 2 грудня, із Бурятії на захоплену російськими військами частину Донецької області прямують шамани. Про це повідомляє російське ЗМІ «Сибір. Реалії».



Представники «Гуннського фонду» везуть із собою три юрти для російських окупантів. У цих юртах військові РФ зможуть пройти шаманський обряд та відпочити. Зазначається, що такі конструкції 16 століть тому використовували для військових походів.

Відновлюватимуть дух російським окупантам шамани Бурятії будуть у Старобешівському районі Донецької області.

Раніше Генеральний штаб Збройних сил України у Facebook повідомив, що російські військові виводять окремі підрозділи із деяких захоплених населених пунктів у Запорізькій області, а також готуються евакуювати співробітників окупаційних адміністрацій.