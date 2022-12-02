143 обʼєкти медичної інфраструктури України зруйновано повністю

В Україні через російські обстріли повністю зруйновано і не підлягають відновленню 143 об'єкти медичної інфраструктури, 1250 об'єктів - пошкоджено. Про це в ефірі «1+1» повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

«Якщо ми говоримо про установи, то у нас понад 1250 об'єктів закладів охорони здоров'я пошкоджено. Якщо ми говоримо про повністю зруйновані установи, то 143 об'єкти зруйновані і відновленню не підлягають», - сказав він, зазначивши, що Світовий банк сьогодні оцінює збитки української медицини через обстріл РФ у $26 млрд. За оцінками уряду, згідно з нормами кошторисної вартості будівництва на 2021 рік, збитки від обстрілів перевищують 25 млрд грн.

Ляшко уточнив, що об'єктами медичної інфраструктури є ФАП, центри первинної медико-санітарної допомоги (ЦПМСД), корпуси лікарні та лікарні повністю.

До того ж міністр зазначив, що уряд не має доступу до низки територій для оцінки стану об'єктів медичної інфраструктури.



«Наприклад, не знаємо точно ступінь руйнувань у Маріуполі чи Донецькій та Луганській областях», - додав Ляшко.

Також він розповів, що зараз багато зруйнованих ЦПМСД, але складніша ситуація з руйнуваннями стаціонарних лікарень, тому що в них встановлено дорожче обладнання.

1 грудня уповноважений ВРУ з прав людини Дмитро Лубинець заявив, що з України з початку повномасштабної війни з РФ виїхало понад 14,5 мільйона осіб, і щонайменше 11 мільйонів із цього числа в'їхало до країн ЄС.