В окупованій Макіївці Донецької області горить підстанція

На Чайкінському кільці у захопленій російськими військами Макіївці Донецької області горить підстанція. Донецькі Telegram-канали публікують відео з місця події.

У угрупуванні «ДНР» повідомили, що через пожежу в Макіївці було поранено одну людину.



Також в угрупуванні розповіли, що у Червоногвардійському районі міста було зафіксовано пряме влучання снаряда у будинок, а у районі Школи №43 через обстріл загинув чоловік.

Дивіться щоденний випуск «Новин Донбасу» щодо ситуації на Сході України та по всій країні.