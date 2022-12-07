Армія РФ атакувала Дніпропетровщину «Shahed-136», артилерією та «Ураганами»

Вночі російські війська атакували Дніпропетровську область дронами-камікадзе «Shahed-136», важкою артилерією та «Ураганами». Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

Він розповів, що повітряному командуванню «Схід» вдалося збити усі вісім безпілотників окупантів, які армія РФ направила на область. За попередньою інформацією, це були «Shahed-136».

Також цієї ночі, як розповів Резніченко, російські війська 7 разів вдарили з «Ураганів» та важкої артилерії по двох громадах регіону – Марганецькій та Нікопольській. Обійшлося без постраждалих.

«Найбільше постраждав Нікополь. У місті побиті до десятка приватних будинків, господарські споруди та газопроводи», - написав голова Дніпропетровської ОВА, зазначивши, що ще в Нікополі російськими снарядами пошкоджено кілька магазинів, офісні будівлі та коледж.

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