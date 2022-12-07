Армия РФ атаковала Днепропетровщину «Shahed-136», артиллерией и «Ураганами»

Ночью российские войска атаковали Днепропетровскую область дронами-камикадзе «Shahed-136», тяжелой артиллерией и «Ураганами». Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

Он рассказал, что воздушному командованию «Восток» удалось сбить все восемь беспилотников оккупантов, которые армия РФ направил на область. По предварительно информации, это были «Shahed-136».

Также этой ночью, как рассказал Резниченко, российские войска 7 раз ударили из «Ураганов» и тяжелой артиллерии по двум общинам региона – Марганецкой и Никопольской. Обошлось без пострадавших.

«Больше всего пострадал Никополь. В городе побиты до десятка частных домов, хозяйственные постройки и газопроводы», - написал глава Днепропетровской ОВА, отметив, что еще в Никополе российскими снарядами повреждены несколько магазинов, офисные здания и колледж.

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