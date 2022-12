FT: Українські безпілотники, які атакували аеродроми в РФ, були створені спільно з приватним бізнесом

Українські безпілотники, які атакували цього тижня військові аеродроми в Рязанській, Саратовській та Курській областях Росії, є спільною розробкою державних структур та приватного бізнесу. Про це пише The Financial Times із посиланням на радника уряду України з питань оборони, який побажав зберегти анонімність.



Співрозмовник видання запевняє, що ці безпілотники не є ані моделями державного концерну «Укроборонпром», ані модифікованими радянськими БПЛА.



Він також наголосив, що ця приватна компанія, яку він не став називати, може «часто» виробляти такі нові безпілотники.



Як зазначає The Financial Times, раніше висувалися версії, що дрони, які атакували російські військові аеродроми, — або розробка «Укроборонпрому», який анонсував безпілотник з дальністю польоту до 1000 кілометрів, або, що експерти вважали більш ймовірним, модернізовані Ту-141, розроблені в СРСР. Міноборони РФ стверджувало, що ударів по аеродромаму завдали саме безпілотники радянського виробництва.

Газета The Washington Post з посиланням на високопоставленого українського чиновника повідомила , що атаки військових аеродромів у Курській, Рязанській та Саратовській областях були здійснені Україною. Офіційно українська влада причетність до атак не підтверджувала.



