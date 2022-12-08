Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Алчевськ

FT: Українські безпілотники, які атакували аеродроми в РФ, були створені спільно з приватним бізнесом

08 грудня 2022, 14:53

FT: Українські безпілотники, які атакували аеродроми в РФ, були створені спільно з приватним бізнесом

Українські безпілотники, які атакували цього тижня військові аеродроми в Рязанській, Саратовській та Курській областях Росії, є спільною розробкою державних структур та приватного бізнесу. Про це пише The Financial Times із посиланням на радника уряду України з питань оборони, який побажав зберегти анонімність.

Співрозмовник видання запевняє, що ці безпілотники не є ані моделями державного концерну «Укроборонпром», ані модифікованими радянськими БПЛА.

Він також наголосив, що ця приватна компанія, яку він не став називати, може «часто» виробляти такі нові безпілотники.

Як зазначає The Financial Times, раніше висувалися версії, що дрони, які атакували російські військові аеродроми, — або розробка «Укроборонпрому», який анонсував безпілотник з дальністю польоту до 1000 кілометрів, або, що експерти вважали більш ймовірним, модернізовані Ту-141, розроблені в СРСР. Міноборони РФ стверджувало, що ударів по аеродромаму завдали саме безпілотники радянського виробництва.

Газета The Washington Post з посиланням на високопоставленого українського чиновника повідомила , що атаки військових аеродромів у Курській, Рязанській та Саратовській областях були здійснені Україною. Офіційно українська влада причетність до атак не підтверджувала.

Дивіться також:

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
15:39
Окупанти завезли «Гради» на ЗАЕС, готують провокації — «Енергоатом»
13:08
Окупанти розгорнули оборонний рубіж у районі Сватового — Міноборони Британії
10:31
У Донецьку — перебої зі світлом та мобільним зв'язком
10:01
У Севастополі чули вибухи. Окупанти заявили, що збитий безпілотник
09:19
«ДНР» заявила про двох загиблих у Горлівці
08:59
У Донецьку було обстріляно Спасо-Преображенський кафедральний собор
23:15
Головні події в окупації 4 грудня
19:36
Путіну розповіли про нестачу ліків у Донецьку та Луганську для людей з ВІЛ та туберкульозом
15:18
Війська РФ посилюють тиск на мешканців окупованого Мелітополя — Федоров
14:06
У Маріуполь прибув вантаж укріплень окупантів із Криму — Андрющенко
12:35
Главі «поліції» окупантів Кремінної повідомлено про підозру
11:03
Окупанти масово вивозять луганських дітей до Чечні — Гайдай
10:52
Це неможливо приховати: Арестович прокоментував обстріл Донецька
09:25
У Мелітополі біля під'їзду «заступника очільника ВЦА» спрацював вибуховий пристрій
08:51
Вночі Донецьк знову обстріляно. «ДНР» заявила про чотирьох загиблих та 20 поранених за добу
Всі новини
15:46
У Чорному морі на бойовому чергуванні у армії РФ 13 кораблів
15:39
Окупанти завезли «Гради» на ЗАЕС, готують провокації — «Енергоатом»
15:05
Колишній секретар міськради Маріуполя став заступником мера Запоріжжя
14:53
FT: Українські безпілотники, які атакували аеродроми в РФ, були створені спільно з приватним бізнесом
14:48
В ОП повідомили, що за добу війська РФ убили 11 цивільних
14:20
«Мінськ» дав час Україні, щоб стати сильніше — Меркель
13:40
Захід запровадив «стелю» цін на нафту з Росії — як це позначиться на війні ►
13:08
Окупанти розгорнули оборонний рубіж у районі Сватового — Міноборони Британії
13:01
При блекауті в Україні мобільний зв'язок працюватиме три доби
12:48
Російські війська атакують Красноріченську громаду на Луганщині
12:29
Які території має намір захопити Росія: Пєсков зробив заяву
12:04
До 60 тисяч гривень: Яку роботу пропонують мешканцям Донеччини
11:43
В українській енергосистемі значний дефіцит електроенергії
11:29
Кириленко розповів про ситуацію на Донецькому, Горлівському та Лисичанському напрямках
11:12
Окупанти обстріляли 14 населених пунктів Донбасу за минулу добу
Всі новини
ВІДЕО
Захід запровадив «стелю» цін на нафту з Росії — як це позначиться на війні ►
08 грудня, 13:40
У Кураховому — «приліт» в районі ринку, багато жертв
07 грудня, 14:57
Вночі Донецьк знову обстріляно. «ДНР» заявила про чотирьох загиблих та 20 поранених за добу
07 грудня, 08:51

«Новини Донбасу» © 2022, усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Цю версію сайту створено за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиція — цими символами позначається матеріал, розміщений на правах реклами.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

 

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Політика сайтуПолітика конфіденційностіРедакціяКонтактиРеклама