The Washington Post: Власти Украины подтвердили причастность к атакам военных аэродромов в РФ

Атаки военных аэродромов в Курской, Рязанской и Саратовской областях были осуществлены Украиной. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника.



Аэродром в Курской области был обстрелян вчера, 6 декабря, остальные два — 5 декабря.

«Это были украинские беспилотники — очень успешные, очень эффективные», — сказал украинский чиновник.



Какие-либо подробности он не привел.



«Эти атаки выявили серьезные уязвимости в российской противовоздушной обороне и послужили сигналом для Москвы, что ее стратегические объекты, находящиеся вдали от зоны активных боевых действий, не являются недосягаемыми для набравших силу украинских военных», — подчеркивает издание.



Также отмечается, что беспилотникам удалось уклониться от российской ПВО. Возможно, считают эксперты, это указывает, что средства ПВО не настолько надежны и современны, как думают в РФ.



Официально Киев свою причастность к атакам не признавал, как и к предыдущим атакам стратегически важных российских военных объектов в последние месяцы. А Министерство обороны России возложило ответственность за удары на Киев, но заявило, что нанесенный ущерб был минимальным.

Напомним, 5 декабря Министерство обороны России обвинило Украину в утренней атаке на военные аэродромы «Дягилево» в Рязанской области и «Энгельс» в Саратовской области. 6 декабря в российском Курске на местном аэродроме произошел пожар.



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