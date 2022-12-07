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The Washington Post: Власти Украины подтвердили причастность к атакам военных аэродромов в РФ

07 декабря 2022, 13:02

The Washington Post: Власти Украины подтвердили причастность к атакам военных аэродромов в РФ

Атаки военных аэродромов в Курской, Рязанской и Саратовской областях были осуществлены Украиной. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника.

Аэродром в Курской области был обстрелян вчера, 6 декабря, остальные два — 5 декабря.

«Это были украинские беспилотники — очень успешные, очень эффективные», — сказал украинский чиновник.

Какие-либо подробности он не привел.

«Эти атаки выявили серьезные уязвимости в российской противовоздушной обороне и послужили сигналом для Москвы, что ее стратегические объекты, находящиеся вдали от зоны активных боевых действий, не являются недосягаемыми для набравших силу украинских военных», — подчеркивает издание.

Также отмечается, что беспилотникам удалось уклониться от российской ПВО. Возможно, считают эксперты, это указывает, что средства ПВО не настолько надежны и современны, как думают в РФ.

Официально Киев свою причастность к атакам не признавал, как и к предыдущим атакам стратегически важных российских военных объектов в последние месяцы. А Министерство обороны России возложило ответственность за удары на Киев, но заявило, что нанесенный ущерб был минимальным.

Напомним, 5 декабря Министерство обороны России обвинило Украину в утренней атаке на военные аэродромы «Дягилево» в Рязанской области и «Энгельс» в Саратовской области. 6 декабря в российском Курске на местном аэродроме произошел пожар.

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