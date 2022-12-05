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Міноборони РФ звинуватило Україну в атаці на два військові аеродроми

05 грудня 2022, 19:08

Міноборони РФ звинуватило Україну в атаці на два військові аеродроми

Міністерство оборони Росії звинуватило Україну в ранковій атаці на військові аеродроми «Дягілєво» у Рязанській області та «Енгельс» у Саратовській області. Про це йдеться у повідомленні відомства.

Згідно з повідомленням МО РФ, в результаті атаки загинули троє російських військовослужбовців і поранені четверо військовослужбовців.

 Там стверджують, що «були зроблені спроби завдання ударів реактивними безпілотними літальними апаратами радянського виробництва». Але нібито «засобами протиповітряної оборони повітряно-космічних сил Росії українські БПЛА, які летіли на малій висоті, були перехоплені».

«Внаслідок падіння та вибуху на російських аеродромах уламків реактивних безпілотників було незначно пошкоджено обшивку корпусу двох літаків», — заявили в МО РФ.

У Міноборони РФ також розповіли, що, незважаючи на атаку українських безпілотників на два аеродроми, сьогодні по Україні «було завдано масованого удару високоточною зброєю повітряного та морського базування».

Стверджується, що удари завдавалися системою військового управління та пов'язаними з ними об'єктами оборонного комплексу, вузлів зв'язку, енергетики та військових частин України.

У МО РФ стверджують, що мети удару досягнуто і нібито «всі призначені 17 об'єктів вражені».

Раніше командування повітряних сил ЗСУ заявило , що було збито понад 60 російських ракет із близько 70 випущених.

Випущені російськими військами ракети потрапили до енергетичних об'єктів у трьох областях України, у низці регіонів застосовано екстрені відключення енергопостачання .

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