Окупанти на Луганщині не сплачують компенсацію за загиблих — Генштаб

Окупанти на Луганщині відмовляють родичам загиблих військових у нарахуванні компенсації після реорганізації підрозділів. Про це повідомив Генштаб ЗСУ.



«На тимчасово окупованій території Луганської області окупаційна влада проводить реорганізацію окремих підрозділів. Після проведення зазначених заходів родичам загиблих військовослужбовців відмовляють у нарахуванні компенсації у розмірі 3 мільйонів російських рублів у зв'язку з розформуванням підрозділу та відсутністю законних підстав», — сказано у повідомленні.



Генштаб також зазначив, що на території Росії поширюється фейкова інформація, спрямована на дискредитацію військово-політичного керівництва України. Там надаються нібито докази призначення грошової винагороди від 700 до 1 тисяч доларів США за знищення військовослужбовців російських збройних сил.