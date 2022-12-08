Окупанти намагаються наступати на Бахмутському та Авдіївському напрямках — Генштаб ЗСУ

Російські війська зосередили головні зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському і Авдіївському напрямках. Про це повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні бойових дій.



Обстрілів з танків, мінометів ствольної та реактивної артилерії зазнали райони тридцяти населених пунктів. Серед них Андріївка, Верхньокам’янське, Берестове, Білогорівка, Веселе, Благодатне, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Опитне, Авдіївка, Водяне, Первомайське, Невельське, Красногорівка, Гостре, Мар’їнка та Новомихайлівка Донецької області. Противник завдав ударів силами оперативно-тактичної та армійської авіації по районах населених пунктів Спірне, Кліщіївка, Північне, Кам’янка, Первомайське та Невельське.



На Лиманському напрямку противник обстріляв райони населених пунктів Макіївка, Площанка і Невське на Луганщині та Торське і Григорівка Донецької області.



На Новопавлівському напрямі противник обороняється. Здійснив артилерійські та мінометні обстріли позицій українських військ поблизу населених пунктів Вугледар, Новосілка, Пречистівка та Золота Нива Донецької області.



На Сіверському напрямку противник обстріляв з мінометів та ствольної артилерії населені пункти Хренівка та Грем'яч Чернігівської області та Середина-Буда та Чернецьке на Сумщині.



На Слобожанському напрямку артилерійські обстріли зазнали районів населених пунктів Ветеринарне, Гоптівка, Стрілеча, Зелене, Тернова, Стариця, Варварівка, Дворічна і Кам’янка Харківської області. Авіаційного удару окупанти завдали неподалік Кам’янки.



На Куп'янському напрямі противник веде оборону. Здійснив обстріл по районах населених пунктів Берестове, Сіньківка, Петропавлівка, Кислівка, Котлярівка та Табаївка Харківської області та Новоселівське, Стельмахівка та Піщане Луганської області.



На Запорізькому напрямку вогневу поразку зазнали райони двадцяти двох населених пунктів. Зокрема, це Времівка та Новопіль Донецької області та Дорожнянка, Гуляйполе, Залізничне, Оріхів, Новоданилівка, Новоандріївка, Малі Щербаки, Степове Запорізької області. Також окупанти задіяли авіацію для ударів по районах Малих Щербаків та Степового.



На Херсонщині противник веде оборонні дії. Здійснив танкові та артилерійські обстріли районів сімнадцяти населених пунктів. Серед них — Качкарівка, Монастирське, Новоберислав, Берислав, Львове, Іванівка, Новотягинка, Інженерне, Придніпровське і Антонівка Херсонської області та околиці міста Херсон.



Протягом доби противник завдав 2 ракетних і 3 авіаційних ударів, а також здійснив понад 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню за позиціями українських військ і населеними пунктами вздовж лінії зіткнення. В черговий раз ударів зазнали об'єкти цивільної інфраструктури міст Куп'янськ, Золочів та Очаків.



Зберігається загроза ракетних ударів по об'єктах енергетичної системи та критичної інфраструктури на всій території України.



Підрозділи ракетних військ та артилерії Сил оборони України за поточну добу вразили 5 пунктів управління, 8 районів зосередження особового складу, район зосередження артилерії та склад боєприпасів противника.