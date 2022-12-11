Окупанти посилили заходи мобілізації на Луганщині — Гайдай

Російські окупанти посилили заходи примусової мобілізації чоловіків на війну у регіонах Луганської області. Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай у Telegram.



Він зазначив, що у Кришталевому збільшилася кількість патрулів, які перевіряють документи у чоловіків, вручають повістку та відвозять до пункту збору мобілізованих.



«Порядки денного в Меловому отримують майже всі. Окупанти не дивляться на вік, стан здоров'я та кількість дітей у мобілізованих», — йдеться у повідомленні.



За словами Гайдая, у Сорокіному люди неодноразово спостерігали публічне побиття тих, хто відмовляється від мобілізації – до військкоматів їх доставляють силою.



«Щоб протидіяти численним випадкам дезертирства у підрозділах окупаційних військ, росіяни розсилають смс повідомлення із попередженням щодо кримінальної відповідальності за залишення місць несення служби та пунктів постійної дислокації військових частин», — додав глава адміністрації.