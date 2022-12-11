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ЗСУ вже ліквідували понад 94 тисячі окупантів — Генштаб

11 грудня 2022, 11:09

ЗСУ вже ліквідували понад 94 тисячі окупантів — Генштаб

Втрати особового складу російських військ в Україні за період повномасштабного вторгнення перевищили 94 тисячі осіб. Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Зазначається, що лише за 10 грудня було ліквідовано 380 осіб.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 11.12 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 94140 (+380) осіб ліквідовано;
  • танків - 2942 (+2);
  • бойових броньованих машин - 5920 (+3);
  • артилерійських систем - 1928 (+1);
  • РСЗВ - 397;
  • кошти ППО - 211;
  • літаків - 281;
  • вертольотів - 264;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1613 (+10);
  • крилатих ракет - 592;
  • кораблів/катерів - 16;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 4540 (+5);
  • спеціальної техніки - 167.

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