ЗСУ вже ліквідували понад 94 тисячі окупантів — Генштаб

Втрати особового складу російських військ в Україні за період повномасштабного вторгнення перевищили 94 тисячі осіб. Про це повідомив Генштаб ЗСУ.
Зазначається, що лише за 10 грудня було ліквідовано 380 осіб.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 11.12 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 94140 (+380) осіб ліквідовано;
- танків - 2942 (+2);
- бойових броньованих машин - 5920 (+3);
- артилерійських систем - 1928 (+1);
- РСЗВ - 397;
- кошти ППО - 211;
- літаків - 281;
- вертольотів - 264;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1613 (+10);
- крилатих ракет - 592;
- кораблів/катерів - 16;
- автомобільної техніки та автоцистерн - 4540 (+5);
- спеціальної техніки - 167.