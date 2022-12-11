ЗСУ вже ліквідували понад 94 тисячі окупантів — Генштаб

Втрати особового складу російських військ в Україні за період повномасштабного вторгнення перевищили 94 тисячі осіб. Про це повідомив Генштаб ЗСУ.



Зазначається, що лише за 10 грудня було ліквідовано 380 осіб.



Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 11.12 орієнтовно склали:





особового складу - близько 94140 (+380) осіб ліквідовано;

танків - 2942 (+2);

бойових броньованих машин - 5920 (+3);

артилерійських систем - 1928 (+1);

РСЗВ - 397;

кошти ППО - 211;

літаків - 281;

вертольотів - 264;

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1613 (+10);

крилатих ракет - 592;

кораблів/катерів - 16;

автомобільної техніки та автоцистерн - 4540 (+5);

спеціальної техніки - 167.