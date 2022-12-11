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Президент Путін ризикує втратити підтримку прихильників через невдачі на Донбасі — ISW

11 грудня 2022, 09:08

Президент Путін ризикує втратити підтримку прихильників через невдачі на Донбасі — ISW

Президент Росії Володимир Путін ризикує втратити підтримку через нездатність російських військ відкинути українські сили далі від Донецька. Про це повідомив Інститут вивчення війни (ISW).

Зазначається, що бойовик Ігор Гіркін прямо розкритикував Путіна за те, що він не зміг витіснити українські сили з-під артилерійської зони Донецька, хоча Путін називав метою СВО «захист» Донбасу. Гіркін, зокрема, розкритикував заяву Путіна від 9 грудня, який охарактеризував хід спецоперації як «стабільний». Він заявив, що тільки Путін та Міністерство оборони Росії вважають війну успішною.

Колишній так званий «міністр безпеки ДНР» Олександр Ходаковський зазначив, що тривале правління Путіна не було повністю успішним. Він заявив, що виникають дискусії щодо необхідності змінити стан справ, натякнувши на корупційні схеми навколо реконструкції Маріуполя. Ходаковський додав, що Путін успадкував досить корумповане суспільство, яке він не може виправити, усунувши начальника російського Генштабу Валерія Герасимова (що Путін офіційно ще не зробив). Він також звинуватив російські збройні сили, що вони не вели контрбатарейний вогонь під Донецьком протягом попередніх восьми років війни.

«Критика Гіркіна та Ходаковського безпрецедентно пряма порівняно з їхніми попередніми нападками на Кремль», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що відверті нападки на Путіна можуть відбивати розбіжності між провоєнними спільнотами Росії та Путіним.

«Умови, що висуваються Путіним для тривалої війни, можуть ще більше поставити під сумнів його зусилля заспокоїти співтовариство мілблогерів, що постійно зростає, які представляють важливі націоналістичні фракції та інтереси», — підкреслили аналітики ISW.

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