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Деокупація Криму може підштовхнути Путіна до використання ядерної зброї — The Washington Post

11 грудня 2022, 13:03

Деокупація Криму може підштовхнути Путіна до використання ядерної зброї — The Washington Post

Деокупація Криму Україна може спровокувати російського президента Володимира Путіна до застосування ядерної зброї. Таку точку зору наводить The Washington Post.

«Для президента Росії Володимира Путіна анексія Криму стала опорою його спадщини, яка розвалиться, якщо він втратить острів. Путін зазначив, що будь-які спроби України повернути Крим перетнуть "червону лінію", яку він не потерпить», — пише видання.

Зазначається, що ще нещодавно бажання України відвоювати Крим здавалося «надуманою фантазією», але нещодавні українські перемоги на полях битв та помилки Москви раптом «зробили це правдоподібним».

Як пише The Washington Post, Захід хоч і підтримує Україну, але побоюється, що «будь-яке українське військове вторгнення в Крим може підштовхнути Путіна до рішучих дій», потенційно навіть до використання ядерної бомби.

Видання наголошує, що після звільнення Україною Херсона російські чиновники посилили свою риторику.

Так, колишній президент РФ Дмитро Медведєв пообіцяв «судний день» у разі «нападу» на Крим, а в російському парламенті почали загрожувати «останнім нищівним ударом».

The Washington Post наводить слова колишнього начальника британського Генштабу, який заявив, що «Україна ризикне ядерною війною, щоб захистити Крим».

«Але, якщо втерти носа Путіну, він може зробити щось дуже дурне. Він може використовувати тактичну ядерну зброю», — наголосив колишній британський військовий.

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