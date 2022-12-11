Українці прагнуть залишити окуповані території — Федоров

Тисячі мешканців окупованих територій Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей чекають на свою чергу для виїзду на підконтрольну Україні територію. Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров у Telegram.



Він зазначив, що за тиждень окупанти випустили до Запоріжжя всього 421 особу.



Федоров закликав місцевих жителів евакуюватися із захоплених Росією територій України та перечекати окупацію у більш спокійному місці.



«Є ще 2 альтернативні шляхи евакуації — у бік Грузії та європейських країн через Бердянськ-Маріуполь-Новоазовськ чи через Крим», — нагадав Федоров.