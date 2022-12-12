У Донецьку продовжують гасити пожежу на ринку «Маяк»

Пожежа на ринку «Маяк» у Донецьку. Фото: «МНС ДНР»

Пожежа, що почалася в неділю на ринку «Маяк» у Київському районі окупованого Донецька через обстріл, локалізована ще напередодні ввечері, але гасіння триває і сьогодні. Про це повідомили у «МНС» угруповання «ДНР».



Повідомлення про спалах надійшло 11 грудня о 15:54 за місцевим часом (14:54 за Києвом). Стверджується, що цей район піддався обстрілу з реактивної системи залпового вогню.



У «МНС» заявили, що гасіння пожежі завадив повторний удар, через що особовий склад і техніка були евакуйовані на безпечну відстань.



Там стверджують, що ударів по місцю гасіння пожежі було завдано тричі.



О 20:03 (19:03 за Києвом) пожежу було локалізовано.



За даними рятувальників, вогнем знищено покрівлю та перекриття, внутрішню обшивку павільйонів на площі 3025 м², торговельну продукцію. Сьогодні вранці проводиться розбір завалів та проливка конструкцій.