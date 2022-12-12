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СБУ затримала трьох російських агенток у Донецькій області

12 грудня 2022, 13:47

СБУ затримала трьох російських агенток у Донецькій області

СБУ знешкодила трьох російських агенток у Донецькій області. Фото: СБУ СБУ знешкодила трьох російських агенток у Донецькій області. Фото: СБУ

Правоохоронці України знешкодили російську агентуру, яка наводила ракети на школи, пологові будинки та інші об'єкти на Донеччині. Про це повідомляє СБУ.

Зазначається, що три затримані жінки збирали розвіддані про дислокацію та переміщення підрозділів Сил оборони на території Бахмута та Торецька. Також вони передавали ворогові локації електричних підстанцій та соціальних об'єктів, серед яких школи, пологові будинки та студентські гуртожитки.

Отримані відомості окупанти планували використовувати для підготовки та проведення прицільних ракетних ударів по українських містах.

"Серед затриманих — троє місцевих мешканок, яких підконтрольне РФ "МДБ "ДНР" завербувало після початку повномасштабного вторгнення. Вони отримали російські паспорти, які планували використати для виїзду до країни-агресора у разі успішного виконання ворожих завдань. Для збору розвідінформації агенти особисто обходили територію населених пунктів і робили позначки на електронних картах. Потім отриману інформацію передавали своєму "зв’язковому", який перебуває у тимчасово захопленій Горлівці. А він вже «звітував» куратору агентурної мережі. Нею виявилась заступниця керівника підконтрольного РФ місцевого "МДБ "ДНР"», — повідомили в СБУ.

Під час обшуків правоохоронці виявили у зловмисниць комп'ютерну техніку та мобільні телефони з доказами законспірованого листування з окупантами, а також паспорти РФ.

Слідчі СБУ повідомили трьом фігуранткам про підозру за ч. 2 ст. 111 («Державна зрада вчинена в умовах воєнного стану») КК України.

Суд обрав їм запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Раніше в Головному управлінні Національної поліції Донецької області повідомили, що минулої доби правоохоронці задокументували 35 військових злочинів армії РФ у регіоні.

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