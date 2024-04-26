Окупанти скинули дрон на автомобіль: постраждали волонтери, які привезли гумдопомогу

Російські війська сьогодні вдень, 26 квітня, атакували Харківщину за допомогою дрону, скинутого на автомобіль. Постраждали волонтери, які видавали мешканцям гумдопомогу. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.



«Сьогодні о 12:30 в селі Сотницький Козачок Богодухівського району внаслідок влучання ворожого дрону в автомобіль дістали поранення два місцеві волонтери: чоловік 56 років та його 54-річна дружина», — зазначив він.



За словами Синєгубова, за медичною допомогою звернувся їхній 18-річний син.



Крім того, обстріл було здійснено після видачі мешканцям села гуманітарної допомоги.



Раніше ми писали, що семеро жителів Балаклії Харківської області постраждали внаслідок удару російських окупантів по місту.