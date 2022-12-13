До кордону з Україною перекидають підрозділ ССО Білорусі — ЗМІ

До Брестської області Білорусі, ближче до кордону з Україною, перекидають підрозділ Сил спеціальних операцій — 103 Вітебську окрему гвардійську повітряно-десантну бригаду. Про це повідомляє проєкт «Беларускі Гаюн».



Зазначається, що у напрямку Брестської області вдень попрямував великий ешелон із технікою цієї бригади. За мінімальними оцінками, техніка така:

БТР — десять одиниць;

МБТС «Кайман» — три одиниці;

«МАЗи», «Урали» — 25 одиниць;

бензовози — дві одиниці;

вагони пасажирські та вантажні.

«МБТС "Кайман" є характерною технікою для 103-ї ССО, що дозволяє говорити, що йде перекидання саме цього підрозділу. Таким чином, є підстави вважати, що 103-ю вітебську бригаду також залучено до раптової перевірки бойової готовності», — йдеться у повідомленні.



Також є й інші варіанти, з якою метою 103-та бригада перекидається до Брестської області: це може бути, наприклад, ротація їхніх підрозділів у прикордонні з Україною, або бойове злагодження з підрозділами ЗС РФ, які вчора були помічені в Брестській області.

Нагадаємо, сьогодні вранці Міністерство оборони Білорусі на доручення Олександра Лукашенка оголосило раптову перевірку бойової готовності армії.