Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Алчевськ

До кордону з Україною перекидають підрозділ ССО Білорусі — ЗМІ

13 грудня 2022, 15:30

До кордону з Україною перекидають підрозділ ССО Білорусі — ЗМІ

До Брестської області Білорусі, ближче до кордону з Україною, перекидають підрозділ Сил спеціальних операцій — 103 Вітебську окрему гвардійську повітряно-десантну бригаду. Про це повідомляє проєкт «Беларускі Гаюн».

Зазначається, що у напрямку Брестської області вдень попрямував великий ешелон із технікою цієї бригади. За мінімальними оцінками, техніка така:

  • БТР — десять одиниць;
  • МБТС «Кайман» — три одиниці;
  • «МАЗи», «Урали» — 25 одиниць;
  • бензовози — дві одиниці;
  • вагони пасажирські та вантажні.

«МБТС "Кайман" є характерною технікою для 103-ї ССО, що дозволяє говорити, що йде перекидання саме цього підрозділу. Таким чином, є підстави вважати, що 103-ю вітебську бригаду також залучено до раптової перевірки бойової готовності», — йдеться у повідомленні.

Також є й інші варіанти, з якою метою 103-та бригада перекидається до Брестської області: це може бути, наприклад, ротація їхніх підрозділів у прикордонні з Україною, або бойове злагодження з підрозділами ЗС РФ, які вчора були помічені в Брестській області.

Нагадаємо, сьогодні вранці Міністерство оборони Білорусі на доручення Олександра Лукашенка оголосило раптову перевірку бойової готовності армії.

Ще за темою

Інше
Війна
Місця
Білорусь

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
17:51
Окупанти обіцяють розселити у тимчасових пунктах 2 тисячі жителів Сєвєродонецька
15:24
У центрі окупованого армією РФ Мелітополя пролунав вибух
15:02
У «ДНР» заявили про загибель трьох мешканців селища Луганське
11:46
У Донецьку скасували встановлення новорічної ялинки
11:10
Російські ЗМІ повідомили, що силовики знайшли документи у будинку полковника СБУ на Луганщині
10:13
Пушилін розповів, коли Кремль запланував вибори в «ДНР»
09:18
Жителям багатоповерхівок Сєвєродонецька окупанти пропонують виділити дрова для обігріву
08:53
У «ЛНР» заявили про поранення двох людей у Кремінній під час обстрілу
08:25
«ДНР»: У Горлівці снаряд влучив у багатоквартирний будинок, є постраждалі
22:51
Головні події в окупації 12 грудня
18:03
В окупованому Скадовську невідомі підірвали авто заступника голови «адміністрації» Херсонської області
17:55
«ДНР»: Троє людей загинули внаслідок обстрілів Донецька
16:05
За тиждень ЗСУ знищили понад десять баз окупантів — Федоров
14:31
Жителям окупованої Херсонщини важко виїхати навіть на Запоріжжя — Хлань
13:29
У Донецьку розпочали встановлення новорічної ялинки, незважаючи на обстріли
Всі новини
18:19
Українці зможуть безплатно обміняти 50 млн ламп розжарювання на енергоощадні
17:51
Окупанти обіцяють розселити у тимчасових пунктах 2 тисячі жителів Сєвєродонецька
17:17
У Донецькій області окупанти намагалися прорвати лінію оборони
17:12
Російського агента, який «здавав» позиції ЗСУ у Краматорську, засуджено до 14 років позбавлення волі
16:56
Верховна Рада дозволила безмитне ввезення в Україну генераторів та іншого енергообладнання
16:25
МЗС Франції: 450 млн євро, оголошених на конференції в Парижі, підуть на допомогу українській енергетиці
16:00
Україна отримала 200 млн євро на підтримку переселенців
15:36
Переселенці можуть змінити місце реєстрації через «Дію»
15:30
До кордону з Україною перекидають підрозділ ССО Білорусі — ЗМІ
15:24
У центрі окупованого армією РФ Мелітополя пролунав вибух
15:05
На Донеччині прикордонники зупинили просування ДРГ окупантів
15:02
У «ДНР» заявили про загибель трьох мешканців селища Луганське
14:18
Нацполіція оголосила підозру депутату Держдуми РФ. У нього знайшли 11 квартир у Києві
14:16
В енергосистемі України зберігається складна ситуація – «Укренерго»
13:03
Армія РФ обстріляла Краматорськ, у центрі міста у будинках вилетіли вікна
Всі новини
ВІДЕО
Армія РФ обстріляла Краматорськ, у центрі міста у будинках вилетіли вікна
13 грудня, 13:03
Дев'ятий пакет санкцій проти Росії: які обмеження передбачені ►
13 грудня, 09:37
У Донецьку продовжують гасити пожежу на ринку «Маяк»
12 грудня, 09:52

«Новини Донбасу» © 2022, усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Цю версію сайту створено за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиція — цими символами позначається матеріал, розміщений на правах реклами.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

 

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Політика сайтуПолітика конфіденційностіРедакціяКонтактиРеклама