К границе с Украиной перебрасывают подразделение ССО Беларуси — СМИ

В Брестскую область Беларуси, ближе к границе с Украиной, перебрасывают подразделение Сил специальных операций — 103-ю Витебскую отдельную гвардейскую воздушно-десантную бригаду. Об этом сообщает проект «Беларускі Гаюн».



Отмечается, что в направлении Брестской области днем направился крупный эшелон с техникой этой бригады. По минимальным оценкам, техника следующая:

БТР — десять единиц;

МБТС «Кайман» — три единицы;

«МАЗы», «Уралы» — 25 единиц;

бензовозы — две единицы;

вагоны пассажирские и грузовые.

«МБТС "Кайман" является характерной техникой для 103-й ССО, что позволяет говорить, что идет переброска именно этого подразделения. Таким образом, есть основания полагать, что 103-я витебская бригада также привлечена к внезапной проверке боевой готовности», — говорится в сообщении.



Также есть и другие варианты, с какой целью 103-я бригада перебрасывается в Брестскую область: это может быть, к примеру, ротация их подразделений в приграничье с Украиной, или же боевое слаживание с подразделениями ВС РФ, которые вчера были замечены в Брестской области.

Напомним, сегодня утром Министерство обороны Беларуси по поручению Александра Лукашенко объявило внезапную проверку боевой готовности армии.