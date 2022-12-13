Російського агента, який «здавав» позиції ЗСУ у Краматорську, засуджено до 14 років позбавлення волі

Російського агента, який «здавав» позиції ЗСУ в Краматорську, засуджено до 14-річного терміну ув'язнення. Про це повідомляє прес-служба СБУ.



«Служба безпеки зібрала беззаперечні докази вини ще одного російського агента, який збирав розвіддані про дислокацію підрозділів Сил оборони на східному фронті. Серед основних його завдань було виявлення бойових позицій ЗСУ та Національної гвардії у Краматорському районі», - йдеться у повідомленні.



За даними слідства, зловмисник – місцевий мешканець, якого після початку повномасштабного вторгнення завербував представник спецслужб РФ.



«У поле зору агресора він потрапив через свої прокремлівські погляди, які неодноразово висловлював серед оточуючих. Зловмисник розповідав про "швидке" захоплення українського міста та встановлення там московського режиму. За вказівкою загарбників, він об'їжджав територію райцентру та фіксував переміщення українських військ. Отриману інформацію агент передавав своєму російському куратору у вигляді міток геолокацій на електронних картах», - йдеться у повідомленні.

Він передавав місця знаходження та маршрути переміщення співробітників українських правоохоронних органів на території регіону, затримали його на Донеччині у травні цього року.

На підставі зібраних доказів суд визнав фігуранта винним за ч. 7 ст. 111-1 (надання державі-агресору допомоги у веденні бойових дій проти Збройних сил України) Кримінального кодексу України