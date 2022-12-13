Российский агент, который «сдавал» позиции ВСУ в Краматорске, приговорен к 14 годам лишения свободы

Российский агент, который «сдавал» позиции ВСУ в Краматорске приговорен к 14-летнему сроку заключения. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.



«Служба безопасности собрала безоговорочные доказательства вины еще одного российского агента, собиравшего разведданные о дислокации подразделений Сил обороны на восточном фронте. Среди основных его задач было выявление боевых позиций ВСУ и Национальной гвардии в Краматорском районе», - говорится в сообщении.



По данным следствия, злоумышленник – местный житель, которого после начала полномасштабного вторжения завербовал представитель спецслужб РФ.



«В поле зрения агрессора он попал из-за своих прокремлевских взглядов, которые неоднократно высказывал среди окружающих. Злоумышленник рассказывал о "скором" захвате украинского города и установлении там московского режима. По указанию захватчиков, он объезжал территорию райцентра и фиксировал перемещение украинских войск. Получившуюся информацию агент передавал своему российскому куратору в виде меток геолокаций на электронных картах», - говорится в сообщении.



Он передавал места нахождения и маршруты перемещения сотрудников украинских правоохранительных органов на территории региона, задержали его в Донецкой области в мае этого года.



На основании собранных доказательств суд признал фигуранта виновным по ч. 7 ст. 111-1 (оказание государству-агрессору помощи в ведении боевых действий против Вооруженных сил Украины) Уголовного кодекса Украины.