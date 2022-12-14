У Горлівці завдяки українському підпіллю знищено 100 окупантів — ЦНС

12 грудня у тимчасово окупованій Горлівці Донецької області завдяки інформації від українського підпілля точковим ударом було знищено особовий склад ворога. Про це повідомили у Центрі національного спротиву.



Зазначається, що операція стала можливою завдяки координації підпілля та ЗСУ.



«Військовим були передані дані щодо розміщення особового складу окупантів та їх техніки. В результаті за координатами відпрацювали українські сили. За попередніми даними було знищено понад 100 особового складу ворога та техніку», - розповіли у ЦНС.

Раніше у Головному управлінні Національної поліції Донецької області розповіли, що за добу російські окупанти обстріляли п'ять населених пунктів регіону.