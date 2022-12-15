«ЛНР»: Підліток на крижині, що відкололася, опинився на середині річки Айдар

На підконтрольній угрупованню «ЛНР» території підліток на крижині, що відкололася, опинився на середині річки Айдар. Співробітники «МНС» доставили його на берег. Про це повідомляє пресслужба «відомства».



Інцидент стався вдень 14 грудня в районі дитячого оздоровчого табору «Енергетик» у селі Лиман Старобільського району.



«Надійшло повідомлення про перебування хлопчика на крижині, яка відкололася і застрягла посеред річки», — повідомляють у «ЛНР».



Там додають, що співробітники «МНС» за допомогою надувного човна та рятувального мотузка доставили підлітка 2006 року народження на берег. Через пригоду він не постраждав.