Путін пообіцяв людям в окупації житло за пільговою іпотекою

Жителям підконтрольних угрупованням «ДНР» та «ЛНР» територій, а також окупованих частин Запорізької та Херсонської областей президент РФ Володимир Путін пообіцяв іпотеку за ставкою 2% річних. Про це повідомляють російські «РИА Новости».



Путін назвав це «особливим рішенням». Житло в іпотеку під 2% він пропонує надавати в новобудовах. Також російський президент сказав, що обсяг житлового будівництва в «нових регіонах» поки що обмежений, але введення пільгової іпотеки «послужить умовою для його довгострокового розвитку».



«Зрозуміло, що зараз там це нове будівництво в зародковому стані знаходиться, але це буде інструментом для того, щоб розгорнути це будівництво», — запевняє Путін.

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