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ЗСУ: Сьогодні збито 60 із 76 російських ракет

16 грудня 2022, 14:26

ЗСУ: Сьогодні збито 60 із 76 російських ракет

Збройні сили України сьогодні збили 60 із 76 російських ракет. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

За попередніми даними, сьогодні вранці з районів Каспійського та Чорного морів Росія випустила по об'єктах критичної інфраструктури України 76 ракет, з них 72 крилатих (Х-101, «Калібр», Х-22) та 4 керовані авіаційні ракети (Х-59)/ Х-31П).

Силами та засобами Зенітних ракетних військ Повітряних сил та Протиповітряної оборони Сухопутних військ знищено 60 російських ракет, зазначив Залужний.

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