ВСУ: Сегодня сбито 60 из 76 российских ракет

Вооруженные силы Украины сегодня сбили 60 из 76 российских ракет. Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.



По предварительным данным, сегодня утром из районов Каспийского и Черного морей Россия выпустила по объектам критической инфраструктуры Украины 76 ракет, из них 72 крылатых (Х-101, «Калибр», Х-22) и 4 управляемых авиационных ракеты (Х-59)/Х-31П).



Силами и средствами зенитных ракетных войск Воздушных сил и противовоздушной обороны Сухопутных войск уничтожены 60 российских ракет, отметил Залужный.



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