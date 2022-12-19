Російські окупанти обстріляли Донецьку область ракетами та артилерією. Фото: Поліція Донецької області

Російська армія вдарила по Донбасу ракетами та артилерією. Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції Донецької області, зазначивши, що через обстріл є загиблі та поранені мирні жителі.



Минулої доби правоохоронці зареєстрували 7 порушень законів та звичаїв війни з боку окупаційних військ.

Обстріляні окупантами із ЗРК «С-300» та артилерії за добу 4 населені пункти регіону – міста Авдіївка, Бахмут, села Торське, Константинополь. Пошкоджено 3 житлові будинки та ферму.

«Зафіксовано два ракетних удари по селу Костянтинопіль, пошкоджено інфраструктуру. За попередніми даними, люди не постраждали. Внаслідок артилерійських обстрілів маємо загиблих у селі Торське та Бахмуті. Через ворожі атаки у місті ще є травмовані», - написали правоохоронці.

Поліція задокументувала військові злочини військ РФ і спільно з СБУ відкрила кримінальні провадження за статтею 438 («Порушення законів та звичаїв війни») КК України.



Також повідомляється, що за допомогою поліції було евакуйовано з Донецької області ще 58 осіб, з початку обов'язкової евакуації – понад 33 190 осіб, серед них 4950 – діти, 1952 – люди з інвалідністю.

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