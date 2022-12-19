Опубліковані світлини з деокупованого в червні острова Зміїний. Фото: Донбас. Реалії

У мережі з'явилися фотографії зі звільненого від російських військ острова Зміїний. Матеріал опублікували журналісти «Донбас. Реалії».



На фото видно, що більшість будівель на острові зруйновано, багато знищеної російської техніки - системи ППО Панцир С1, комплекс ППО Тор, паливозаправники. Залишилися також боєприпаси.

Зазначається, що Зміїний перебуває під контролем українських військових із Міжнародного легіону – зокрема, росіян, які отримали громадянство України.

30 червня стало відомо, що російська армія покинула Зміїний в результаті успішної операції Збройних сил України, а наступного дня, 1 липня, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що окупанти вдарили фосфорними бомбами по залишеному ними острову.



Вранці 7 липня оперативне командування «Південь» повідомило, що російська армія здійснила ракетну атаку на Зміїний, острів був атакований двома ракетами повітряного базування, суттєво пошкоджено причал. Того ж дня були опубліковані кадри встановлення українського прапора на Зміїному.